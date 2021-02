Mario Draghi al Senato: “Il governo non poggia su alchimie politiche, ma sul desiderio di rinascere” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mario Draghi al Senato finalmente illustra i progetti del nuovo governo da lui presieduto dopo l’incarico affidatogli dal capo delle Stato Sergio Mattarella. A una maggioranza ampissima sulla carta (all’opposizione soltanto Fratelli d’Italia) spiega progetti e indirizzi e solo dopo, dopo il voto di fiducia delle due Camere, saprà se tutti davvero sono con lui. “La nostra è una responsabilità nazionale: combattere con ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea in cui combattiamo tutti insieme. Un pensiero partecipato e solidale a chi soffre per la crisi economica a chi lavora nelle attività più colpite o fermate per ragioni sanitarie. Conosciamo il loro sacrificio. Ci impegniamo per farle tornare attive. Il governo farà le riforme, ma affronterà anche ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)alfinalmente illustra i progetti del nuovoda lui presieduto dopo l’incarico affidatogli dal capo delle Stato Sergio Mattarella. A una maggioranza ampissima sulla carta (all’opposizione soltanto Fratelli d’Italia) spiega progetti e indirizzi e solo dopo, dopo il voto di fiducia delle due Camere, saprà se tutti davvero sono con lui. “La nostra è una responsabilità nazionale: combattere con ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea in cui combattiamo tutti insieme. Un pensiero partecipato e solidale a chi soffre per la crisi economica a chi lavora nelle attività più colpite o fermate per ragioni sanitarie. Conosciamo il loro sacrificio. Ci impegniamo per farle tornare attive. Ilfarà le riforme, ma affronterà anche ...

