M5S, addio capo politico: via libera a governance a 5

addio capo politico del M5S e via libera definitivo della base pentastellata alla nuova governance collegiale a 5 del Movimento. La votazione sulla piattaforma Rousseau, conclusasi alle 12, vede la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale attorno all'80%. "Sono state espresse mediamente 11.514 preferenze da parte degli aventi diritto al voto e per i 6 quesiti hanno partecipato alle votazioni da un minimo di 11.139 di iscritti a un massimo di 11.947 su una base di aventi diritto di 119.721", informa il blog delle Stelle. Con il sì di Rousseau cambia lo Statuto del M5S. "La modifica approvata dagli iscritti elimina dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle la figura del capo politico che ha visto negli anni in questo ruolo Luigi Di Maio prima e Vito Crimi poi ...

