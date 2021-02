Ligue 1 2020 2021 | il Marsiglia cala il tris | Nizza battuto 3-2

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Olympiqueilsulvincendo per 3-2 nel recupero dell’undicesima giornata di. Decisive la rete di Soberon e la doppietta di Khaoui, a nulla sono serviti i gol di Gouiri al minuto 47 della ripresa e Sellouki quasi allo scadere. Gli uomini di Larguet non sprecano l’occasione di sorpassare Montpellier e Metz e si portano al settimo posto, con una partita in meno, a quota 37 punti a pari merito con il Lens, mentre ilperde ancora e resta quattordicesimo con 29 punti conquistati. SportFace.

... alle ore 21:00, andrà in scena Brest " Lione , incontro valevole per la 26° giornata di Ligue 1 . Ricordiamo che l'ultima gara giocata tra le due compagini il 16 dicembre 2020 era terminata con il ...Il trend negativo si conferma anche nel secondo semestre del 2020 in cui è stato registrato un rosso per 50.6 milioni contro un utile di 14.9 milioni registrato un anno prima nello stesso ...