Le Iene, Aurora Ramazzotti debutta come inviata e denuncia la mancanza di donne in politica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella puntata de Le Iene in onda martedì 16 febbraio ha debuttato come inviata Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, entrando a far parte del cast fisso della trasmissione di Italia 1. Ingresso annunciato con un post condiviso sul suo profilo Instagram: "Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?". E per il primo servizio ha denunciato la mancanza di donne nella politica italiana, con le recenti polemiche per l'esclusione delle donne del Partito Democratico dal Governo Draghi: "Non è che me ne intenda molto di politica ma mi è venuta proprio la tristezza, praticamente tutti i ruoli di rilievo in parlamento ...

