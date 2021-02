“La prima notte con l’intimo nero…”. GF Vip hot: Andrea Zenga lo dice davanti a tutti e Rosalinda Cannavò sprofonda nell’imbarazzo più totale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La nuova coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sta facendo sognare tutti, quasi oscurando la pur bellissima relazione sentimentale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nonostante Dayane Mello abbia un po’ rovinato l’allegria dell’attrice siciliana, a causa di atteggiamenti scontrosi, adesso le cose sembrano andare decisamente meglio e nella Casa la tensione si è ridotta di parecchio. E nelle ultime ore la situazione è anche diventata estremamente bollente. In particolare, Tommaso Zorzi è stato il primo a rendere intrigante la situazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Ha deciso, insieme agli altri coinquilini, di iniziare un gioco hot con domande di qualsiasi natura. Hanno posto alla neonata coppia dei quesiti sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La nuova coppia formata dasta facendo sognare, quasi oscurando la pur bellissima relazione sentimentale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nonostante Dayane Mello abbia un po’ rovinato l’allegria dell’attrice siciliana, a causa di atteggiamenti scontrosi, adesso le cose sembrano andare decisamente meglio e nella Casa la tensione si è ridotta di parecchio. E nelle ultime ore la situazione è anche diventata estremamente bollente. In particolare, Tommaso Zorzi è stato il primo a rendere intrigante la situazione tra. Ha deciso, insieme agli altri coinquilini, di iniziare un gioco hot con domande di qualsiasi natura. Hanno posto alla neonata coppia dei quesiti sul ...

