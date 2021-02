La moda si piega alla pandemia. I numeri della crisi secondo Mediobanca (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La moda italiana finisce knock-out, sotto i colpi della pandemia e dello smart working. Il blocco dei flussi turistici, inutile negarlo, ha impattato fortemente il settore a livello mondiale e nazionale, bruciando miliardi di fatturato. La cifra del disastro è contenuta nella terza edizione del Fashion Annual Talk, il nuovo report dell’Area Studi Mediobanca sul sistema moda. L’ANNO ZERO della moda Ebbene, i dati dei primi nove mesi del 2020 segnano per le maggiori maison una riduzione del giro d’affari del 21,8%, cinque volte maggiore di quella registrata dalla grande industria. Il mercato europeo ha sofferto di più: -23,7% contro il -19,3% del Nord America, mentre l’Asia ha visto un calo più contenuto (-10,1%, escludendo però il Giappone). In tutte ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laitaliana finisce knock-out, sotto i colpie dello smart working. Il blocco dei flussi turistici, inutile negarlo, ha impattato fortemente il settore a livello mondiale e nazionale, bruciando miliardi di fatturato. La cifra del disastro è contenuta nella terza edizione del Fashion Annual Talk, il nuovo report dell’Area Studisul sistema. L’ANNO ZEROEbbene, i dati dei primi nove mesi del 2020 segnano per le maggiori maison una riduzione del giro d’affari del 21,8%, cinque volte maggiore di quella registrata dgrande industria. Il mercato europeo ha sofferto di più: -23,7% contro il -19,3% del Nord America, mentre l’Asia ha visto un calo più contenuto (-10,1%, escludendo però il Giappone). In tutte ...

maolindas : RT @maolindas: #Buongiorno & Miao?? Venerdì=Shampoo e messa in piega dalla ?Coiffeur Stella? look alla moda e meticolosità, in cambio di sna… - silvia_amt : @GrandeFratello @francescadina11 Il loro ragionamento non fa una piega, ma andare contro di loro a prescindere ormai è una moda - uccia0705 : Direi che il tutto non fa una piega solo per le persone intelligenti.... siamo sempre in attesa che altri altri tor… - miagolandia : RT @maolindas: #Buongiorno & Miao?? Venerdì=Shampoo e messa in piega dalla ?Coiffeur Stella? look alla moda e meticolosità, in cambio di sna… -

Ultime Notizie dalla rete : moda piega Scusate, millennials, ma l'emoji è poco cool e non si usa più ... è fuori, è spento, è al di là ogni uso consentito dalla moda del momento. Scherzi? E un altro, ... Lugubre, ma non fa una piega. Altra alternativa accettabile è l'emoji , ufficialmente chiamato 'Loudly ...

Pantaloni comodi ed eleganti: i modelli 2021 per la primavera ... dai blazer alle sneakers, l'approccio dei brand e delle case di moda sembra andare verso una ... ladoublej.com Pantaloni fluidi con pinces CAFÈNOIR Credits: Courtesy of Press Office Pantaloni con piega,...

Parrucchieri aperti: 6 errori da evitare durante un'appuntamento dal parrucchiere L'Officiel - Italy Sei acconciature per capelli lunghi di tendenza questa Primavera 2021 Trasmette eleganza e romanticismo l’acconciatura per capelli lunghi proposta durante la sfilata Haute Couture di Giambattista Valli. Un grido revival allo stile anni Sessanta, la cosiddetta “cofana”, ...

Il numero di ottobre/novembre 2020 di Cosmopolitan Ci teniamo a precisare che oltre ai jeans c'è tanto, tanto di più. Ma non stiamo parlando di gonne e vestititi, seppur meravigliosi, ma di alternative valide di pantaloni eleganti che faranno furore n ...

... è fuori, è spento, è al di là ogni uso consentito dalladel momento. Scherzi? E un altro, ... Lugubre, ma non fa una. Altra alternativa accettabile è l'emoji , ufficialmente chiamato 'Loudly ...... dai blazer alle sneakers, l'approccio dei brand e delle case disembra andare verso una ... ladoublej.com Pantaloni fluidi con pinces CAFÈNOIR Credits: Courtesy of Press Office Pantaloni con,...Trasmette eleganza e romanticismo l’acconciatura per capelli lunghi proposta durante la sfilata Haute Couture di Giambattista Valli. Un grido revival allo stile anni Sessanta, la cosiddetta “cofana”, ...Ci teniamo a precisare che oltre ai jeans c'è tanto, tanto di più. Ma non stiamo parlando di gonne e vestititi, seppur meravigliosi, ma di alternative valide di pantaloni eleganti che faranno furore n ...