Governo Draghi, Di Battista: "Oppormi è stata decisione naturale" (Di mercoledì 17 febbraio 2021) "Oppormi a questo Governo e dunque prendere le distanze dal Movimento che ha deciso di sostenerlo è stata per me una decisione naturale. Come naturale fu, nel 2013, candidarmi al Parlamento con il Movimento stesso. Stanno nascendo nuove sacche di povertà. I piccoli e medi imprenditori, moltissimi lavoratori autonomi, i padri separati, i genitori che decidono, eroicamente, di metter su famiglia. La classe media insomma. Credo che la Politica (maggioranza ed opposizione) debba concentrarsi su di loro e non su come arrivare alle elezioni del 2023". Così su Facebook Alessandro Di Battista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

