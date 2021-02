BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Gb, fonti di Buckingham Palace: Filippo di buon umore, Covid non c'entra #principefilippo - MediasetTgcom24 : Gb, fonti di Buckingham Palace: Filippo di buon umore, Covid non c'entra #principefilippo -

Ultime Notizie dalla rete : fonti Buckingham

TGCOM

Il principe consorte Filippo è entrato in ospedale con le sue gambe, 'è vigile e di buon umore'. Lo assicuranodiPalace negli ultimi aggiornamenti pomeridiani sulla salute del duca di Edimburgo ricoverato martedì sera dopo un lieve malore che 'non ha nulla a che fare con il Covid', contro il ...'Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo - rende notoPalace - è stato ricoverato al King ... Auguri da politici e personalità -di palazzo spiegano che il principe è vigile 'e di buon ...Il principe Filippo è stato ricoverato nell'Ospedale del re Edoardo VII di Londra per un malore. Lo rende noto Buckingham Palace, che non specifica quale malessere abbia colpito il consorte 99enne del ...Il principe consorte Filippo è entrato in ospedale con le sue gambe, "è vigile e di buon umore". Lo assicurano fonti di Buckingham Palace negli ultimi aggiornamenti pomeridiani sulla salute del duca d ...