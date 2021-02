Focolaio in una scuola di Acilia: troppi contagiati in tre giorni, si teme la variante covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una scuola di Acilia bloccata dal Coronavirus, e c’è la possibilità che si tratti della variante Inglese. Il caso di studio della Asl di Roma 3 è l’Istituto Comprensivo Carotenuto, dove un Focolaio ha colpito il 50% di una classe. Si tratterebbe di 10 bambini positivi (tutti sintomatici) su 20 alunni totali: i troppi casi e la velocità della diffusione, però, fanno temere la variante inglese. Leggi anche: Coronavirus, la variante inglese arriva anche nel Lazio. D’Amato: ‘Massima attenzione’ Agli studenti positivi, si aggiungo anche 2 docenti e 6 familiari: tutto però è successo nell’arco di 3 giorni. L’allarme è scattato immediatamente, tant’è che i tamponi sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per le verifiche sul tracciamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Unadibloccata dal Coronavirus, e c’è la possibilità che si tratti dellaInglese. Il caso di studio della Asl di Roma 3 è l’Istituto Comprensivo Carotenuto, dove unha colpito il 50% di una classe. Si tratterebbe di 10 bambini positivi (tutti sintomatici) su 20 alunni totali: icasi e la velocità della diffusione, però, fannore lainglese. Leggi anche: Coronavirus, lainglese arriva anche nel Lazio. D’Amato: ‘Massima attenzione’ Agli studenti positivi, si aggiungo anche 2 docenti e 6 familiari: tutto però è successo nell’arco di 3. L’allarme è scattato immediatamente, tant’è che i tamponi sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per le verifiche sul tracciamento ...

