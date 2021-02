Draghi – “Sostenermi significa accettare l’irreversibilità dell’euro”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il premier Marioha tenuto il suo primo discorso in Senato per presentare il suo piano di governo nel giorno della fiducia al Senato., durante il discorso, ha lanciato un duro monito ai sovranisti, soprattutto a Matteo Salvini. Il premier ha dichiarato: “Sostenere questo governocondividere”. Ieri Salvini aveva affermato:

L'HuffPost

sottolinea che 'dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo dell'Unione europea. Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma, fuori dall'Europa c'è meno Italia. ...sottolinea che 'dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo dell'Unione europea. Senza l'Italia non c'è l'Europa. Ma, fuori dall'Europa c'è meno Italia. ...“Ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed economica come mai era accaduto dall’Unità d’Italia”, le parole del neo premier salutate con un lungo applauso da una parte dell’Aula Il premier ...La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) si identifica in pieno nelle parole di Draghi che corrispondono anche alle richieste della Federazione nella lettera sc ...