Draghi: 'Primo dovere è combattere la pandemia, ci occuperemo di chi soffre' | 'L'euro è irriversibile, cedere sovranità' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'Primo dovere è combattere la pandemia , ci occuperemo di chi soffre e di chi perde il lavoro'. Inizia così il discorso del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi in Senato per presentare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'la, cidi chie di chi perde il lavoro'. Inizia così il discorso del presidente del Consiglio incaricato Marioin Senato per presentare il ...

gennaromigliore : La vicenda delle piste da sci è grave certamente per come è stata gestita. Non è il momento delle polemiche ma sono… - pietroraffa : #Draghi è il primo che parla di come sarà il mondo dopo la pandemia, citando il riscaldamento globale e i danni amb… - Agenzia_Ansa : Draghi al #Senato: 'Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il princ… - cinziabonav : RT @erretti42: Draghi afferma che i principi ispiratori del Recovery plan restano gli stessi identificati dal precedente Governo. Il Recove… - ComEroe : RT @Agenzia_Ansa: Draghi al #Senato: 'Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale, il principale… -