Draghi: ‘finora riforme parziali e senza visione’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Negli anni recenti i nostri tentativi di riformare il paese non sono stati del tutto assenti, ma i loro effetti concreti sono stati limitati. Il problema sta forse nel modo in cui spesso abbiamo disegnato le riforme: con interventi parziali dettati dall’urgenza del momento, senza una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Negli anni recenti i nostri tentativi di riformare il paese non sono stati del tutto assenti, ma i loro effetti concreti sono stati limitati. Il problema sta forse nel modo in cui spesso abbiamo disegnato le: con interventidettati dall’urgenza del momento,una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. L'articolo CalcioWeb.

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ L’attesa della @legasalvini per il discorso di Draghi. Anticipazioni sulla linea di… - filotesa : RT @iltrumpo: “Top”, “Numero uno”’ “io lo amo già”, “Ma non è fantastico?”, “finalmente uno che sa” , “il migliore che abbiamo avuto finora… - TV7Benevento : Draghi: 'finora riforme parziali e senza visione'... - elisabettap38 : RT @scannavo: #Draghi su #nextgenerationeu le missioni scelte dal precedente governo non si cambiano, finora 'obiettivi di grande livello' - buronjek : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ L’attesa della @legasalvini per il discorso di Draghi. Anticipazioni sulla linea di @matteosalvin… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi ‘finora Covid in Brasile, il collasso di Manaus: «Qui il virus è mutato, siamo senza più ossigeno» Corriere della Sera