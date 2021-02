Draghi cerchi la fiducia nei nostri figli (che non ci sono) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In questo momento Mario Draghi si trova in Senato per ottenerne la fiducia con un discorso programmatico. Avendo già incassato un vasto consenso tra i partiti – anche con generose iniezioni di politica nel suo governo - e potendo contare su diverse scadenze politiche e istituzionali per stare tranquillo almeno per un anno, Draghi può permettersi un discorso di ampio respiro. Potrebbe, quindi, parlare del tema dei temi del nostro Paese; il problema da cui nascono e a cui affluiscono tutti i nostri problemi: la demografia. Lo scorso dicembre, quasi inascoltato, l’Istat ha infatti comunicato i risultati dell’ultimo censimento popolazione italiana. I residenti sono scesi sotto la soglia psicologica dei 60 milioni, con un tasso di natalità che al calo costante degli ultimi dieci anni ha aggiunto un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In questo momento Mariosi trova in Senato per ottenerne lacon un discorso programmatico. Avendo già incassato un vasto consenso tra i partiti – anche con generose iniezioni di politica nel suo governo - e potendo contare su diverse scadenze politiche e istituzionali per stare tranquillo almeno per un anno,può permettersi un discorso di ampio respiro. Potrebbe, quindi, parlare del tema dei temi del nostro Paese; il problema da cui nascono e a cui affluiscono tutti iproblemi: la demografia. Lo scorso dicembre, quasi inascoltato, l’Istat ha infatti comunicato i risultati dell’ultimo censimento popolazione italiana. I residentiscesi sotto la soglia psicologica dei 60 milioni, con un tasso di natalità che al calo costante degli ultimi dieci anni ha aggiunto un ...

HuffPostItalia : Draghi cerchi la fiducia nei nostri figli (che non ci sono) - CKaky89 : RT @AleFiveStars: ++GIUDA SENZA STELLE++ oggi abbiamo scoperto che @carlosibilia ha cancellato i tweet con gli insulti a Draghi per ottene… - parkeggio : @borghi_claudio Più #Draghi va avanti più sembra un discorso imposto dal 'solito preso a caso' che, spiazzato dal s… - ValeMameli : RT @AleFiveStars: ++GIUDA SENZA STELLE++ oggi abbiamo scoperto che @carlosibilia ha cancellato i tweet con gli insulti a Draghi per ottene… - carlakak : RT @AleFiveStars: ++GIUDA SENZA STELLE++ oggi abbiamo scoperto che @carlosibilia ha cancellato i tweet con gli insulti a Draghi per ottene… -