Discorso Draghi | Meloni | “Confermiamo no a fiducia governo”

"Dopo aver ascoltato da Draghi un intervento di generica visione politica, che evita però di calarsi nelle scelte concrete da effettuare, Confermiamo il nostro no a questo governo. Non si può chiedere agli italiani un supplemento di fiducia al buio nei confronti del nuovo Esecutivo". E' il primo commento di Giorgia Meloni, leader di Fdi, dopo il Discorso programmatico di Mario Draghi in Senato. "Entreremo nel merito delle singole questioni evidenziate da Draghi durante il dibattito in Aula, e valuteremo i singoli provvedimenti che saranno votati, senza 'cessioni di sovranità' che non ci appartengono", conclude la leader di Fratelli d'Italia.

