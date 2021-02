Corsa Amazon e Rai per diritti tv Mondiali Qatar 2022. Sky e Mediaset si defilano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rimangono Amazon Prime Video e Rai nella partita per i diritti audiovisivi per il territorio italiano dei Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Secondo quanto risulta a Radiocor, la piattaforma streaming - che quest'anno esordirà nel calcio in Italia trasmettendo la Champions League - e la tv pubblica sono i due operatori rimasti in lizza e potrebbero essere necessarie trattative private per definire l'assegnazione delle licenze dei match della coppa del mondo. Le offerte... Leggi su digital-news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) RimangonoPrime Video e Rai nella partita per iaudiovisivi per il territorio italiano deidi calcio delin. Secondo quanto risulta a Radiocor, la piattaforma streaming - che quest'anno esordirà nel calcio in Italia trasmettendo la Champions League - e la tv pubblica sono i due operatori rimasti in lizza e potrebbero essere necessarie trattative private per definire l'assegnazione delle licenze dei match della coppa del mondo. Le offerte...

