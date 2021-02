Coronavirus | Johnson and Johnson chiede l’autorizzazione all’Ema per il suo vaccino Quattro comuni lombardi in ‘zona rossa’ – LIVE

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.00 –in Italia, il bollettino del 17 febbraio21.50 –, nuova variante individuata a Napoli Laboratorio20.00 –inBollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese) in zona rossa dalle 18 di mercoledì 17 febbraio per la presenza della variante inglese. 19.10 –AstraZeneca verso l’uso fino a 65 anni. Speranza: “Monitorare con attenzione le ...

giornaleprociv : #Vaccino #coronavirus, Johnson & Jonson chiede autorizzazione a Ema ?? - TG24info : #Lazio – La Regione prenota 5 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson e apre maxi centro vaccinazioni a Termi… - Fede_Spera86 : Questi Sovranisti Rozzi, Brutti e Cattivi... #Brexit #Covid, così la Gran Bretagna ha vinto la scommessa del vaccin… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #VaccinareH24 #FuckCovid! Vaccino anti #COVID19,… - Robbetta : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Allarme varianti, la #Ue lancia nuova strategia sui vaccini: approvazioni più rapide e spinta alla produzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Johnson

Il Sole 24 ORE

Via libera di Ema al vaccinoentro marzo. Intanto nuovo vaccino potrebbe essere presto a disposizione: quello di Janssen.in Abruzzo, dati del 17 febbraio: +438 nuovi ...Parlando dell'emergenzae della campagna vaccinale, Biden ha spiegato che 'avremo ... Biden si è mostrato ottimista quanto alla possibilità che con l'aiuto del vaccinoil ...Quasi una persona su cinque in Inghilterra è immune al Covid-19. È quanto rilevano i dati dell'Office for National Statistics (Ons), che indicano come circa il 19 per cento ...Della “variante napoletana”, come spiegato dalla Regione Campania, al momento non si conoscono il potere di infezione, né altre particolarità. In arrivo il vaccino Johnson & Johnson. Mentre la Commiss ...