Condannati per tortura e lesioni aggravate dieci agenti del carcere di San Gimignano: nel 2018 pestarono un detenuto tunisino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono stati tutti Condannati per tortura e lesioni aggravate i dieci agenti della polizia penitenziaria che erano in servizio nel carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, e accusati del pestaggio di un detenuto durante un trasferimento coatto di cella avvenuto a ottobre 2018. Le condanne vanno da 2 anni e 3 mesi di reclusione a 2 anni e 8 mesi. Gli imputati, difesi dagli avvocati Manfredi Biotti e Stefano Cipriani, avevano scelto la strada del rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena, così il gup di Siena Jacopo Rocchi, dopo tre ore di camera di consiglio, ha emesso la sentenza. Il pm Valentina Magnini aveva chiesto condanne a 3 anni per 8 agenti, 2 per un altro e 22 mesi per il decimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono stati tuttiperdella polizia penitenziaria che erano in servizio neldi San, in provincia di Siena, e accusati del pestaggio di undurante un trasferimento coatto di cella avvenuto a ottobre. Le condanne vanno da 2 anni e 3 mesi di reclusione a 2 anni e 8 mesi. Gli imputati, difesi dagli avvocati Manfredi Biotti e Stefano Cipriani, avevano scelto la strada del rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena, così il gup di Siena Jacopo Rocchi, dopo tre ore di camera di consiglio, ha emesso la sentenza. Il pm Valentina Magnini aveva chiesto condanne a 3 anni per 8, 2 per un altro e 22 mesi per il decimo ...

