Colo Colo | un gruppo ultrà minaccia di morte i giocatori

Inter : ? | 5 COSE ? @Alexis_Sanchez è nato a Tocopilla: ha imparato un calcio forte, fin da bambino... ?? Le sfide con V… - VorpalineSword : Ma colo qui pose la ??? - loba_negra43 : @sarraceno_scl Colo Colo ?? - sylxiotto : RT @_maritaa: Solo pienso una cosa: COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO C… - antofa : Il Colo-Colo, squadra più titolata del Cile, con 32 campionati, 12 coppe del Cile, 2 supercoppe, 1 Libertadores, 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Colo Colo

DerbyDerbyDerby

Una serie di volantini dello stesso tenore sono stati rinvenuti più tardi all'interno dell'albergo a Talca, dove ilsi trova in ritiro, in attesa della sfida che potrebbe condannarlo per la ...Chi riuscirà a salvarsi e chi dovrà retrocedere? Un'onta che i tifosi del, club che in bacheca vanta 32 campionati nazionali e anche una Libertadores, faticherebbero ad accettare. Questa ...La polizia cilena ha blindato l’albergo della squadra a Talca, dove alle 22 il club di Santiago disputerà lo spareggio salvezza - in gara unica - con l'Universidad de Concepcion: l'allarme è scattato ...Lo storico club cileno rischia la retrocessione dopo 96 anni, i tifosi espongono uno striscione shock fuori dal centro sportivo ...