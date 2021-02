Can Yaman in una gioielleria con la mamma di Diletta (FOTO) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Can Yaman insieme alla mamma di Diletta Leotta Ormai l’attore turco e la giornalista sportiva sono davvero diventati la coppia del momento in Italia. Tutti stanno parlando di loro e ancora, in molti, si chiedono se la loro relazione sia vera oppure sia stata creata soltanto per alimentare il gossip e parlare di loro visti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Caninsieme alladiLeotta Ormai l’attore turco e la giornalista sportiva sono davvero diventati la coppia del momento in Italia. Tutti stanno parlando di loro e ancora, in molti, si chiedono se la loro relazione sia vera oppure sia stata creata soltanto per alimentare il gossip e parlare di loro visti L'articolo proviene da Novella 2000.

MediasetTgcom24 : Can Yaman a spasso con la 'suocera', cerca casa con la Leotta #dilettaleotta - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, (presunta) proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - pomeriggio5 : Il backstage della foto tra Diletta Leotta e Can Yaman fa discuetere, intanto spunta un aereo... #Pomeriggio5 - Novella_2000 : Can Yaman avvistato in una gioielleria in compagnia della suocera (FOTO) - iamfrederica : RT @nuitsdamour: MA COS'È QUESTA ROBA DELL'AEREO DI CAN YAMAN PER DILETTA LEOTTA CON LA PROPOSTA DI MATRIMONIO? Sto schiattando che trash f… -