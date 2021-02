Boscaglia | “Obiettivi? Non dobbiamo commettere un errore I giovani e quel senso del pericolo…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Palermo torna a vincere il trasferta.I rosanero espugnano l'"Amerigo Liguori" e centrano la seconda vittoria consecutiva in campionato, battendo la Turris grazie alla doppietta di uno scatenato Lorenzo Lucca. Vittoria con vista playoff per gli uomini di, che provano ad allontanare i fantasmi del passato ritrovando il successo lontano dal "Renzo Barbera". Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."C'è un pò fluidità sotto rete e consapevolezza. Nel secondo tempo non è cambiato nulla, solo che ci sono anche gli avversari che chiaramente provavano a spingere. Dopo il gol abbiamo magari ceduto le redini del gioco ma la squadra non ha praticamente mai sofferto, potevamo ripartire meglio e tenere più palloni. Quando c'è la possibilità queste partite vanno ...