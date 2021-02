Addio primule, stop alla corsa autonoma delle Regioni. Il piano vaccini di Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dimenticate il modello Arcuri, ora la vaccinazione si farà sul modello Draghi. Niente “primule”, stop alla corsa all’acquisto autonomo delle dosi da parte delle Regioni, limite di somministrazione del vaccino AstraZeneca, per le persone in buona salute, spostato dai 55 ai 65 anni. E poi, come ha detto lui stesso stamattina in Senato, vanno messe in campo “tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla Protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari” e si deve puntare su “tutte le strutture disponibili, pubbliche e private”. Sarà la Protezione civile a coordinare il lavoro dei volontari e dei militari. Meno alla portata il traguardo - al quale Draghi pure guarderebbe con interesse - ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dimenticate il modello Arcuri, ora la vaccinazione si farà sul modello. Niente “”,all’acquisto autonomodosi da parte, limite di somministrazione del vaccino AstraZeneca, per le persone in buona salute, spostato dai 55 ai 65 anni. E poi, come ha detto lui stesso stamattina in Senato, vanno messe in campo “tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendoProtezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari” e si deve puntare su “tutte le strutture disponibili, pubbliche e private”. Sarà la Protezione civile a coordinare il lavoro dei volontari e dei militari. Menoportata il traguardo - al qualepure guarderebbe con interesse - ...

Corriere : Vaccini, primule addio. Campagna di massa in stadi, aeroporti e fiere (e la produzione... - ilriformista : No al #lockdown, superare le 'Primule' di #Arcuri affidandosi ad esercito e Protezione civile: ecco il piano #Draghi - Corriere : Vaccini, primule addio. Campagna di massa in stadi, aeroporti e fiere (e la produzione anche in Italia) - Hellzapoppin80 : RT @ilriformista: No al #lockdown, superare le 'Primule' di #Arcuri affidandosi ad esercito e Protezione civile: ecco il piano #Draghi http… - SBerritta : Addio primule, stop alla corsa autonoma delle Regioni. Il piano vaccini di Draghi -