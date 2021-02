Zone rosse contro le varianti e una cabina di regia con una voce unica (Di martedì 16 febbraio 2021) Zone rosse per fermare le varianti del Covid-19 e accelerazione della campagna vaccinale, utilizzando anche caserme e aeroporti. Dopo l’allarme dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulla diffusione del virus, il governo Draghi – scrive il Corriere – studia le misure per cercare di tenere sotto controllo la curva epidemiologica di nuovo in salita. La strategia sembra escludere al momento il lockdown, come chiede Walter Ricciardi (consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza), puntando invece su interventi mirati con chiusure locali d’intesa con l’esecutivo. In vista della scadenza del Dpcm in vigore, prevista per il 5 marzo, dovrà essere il presidente del Consiglio Mario Draghi a decidere se utilizzare lo stesso metodo di Conte, oppure procedere per decreto lasciando ai ministri il potere di ordinanza su ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 febbraio 2021)per fermare ledel Covid-19 e accelerazione della campagna vaccinale, utilizzando anche caserme e aeroporti. Dopo l’allarme dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulla diffusione del virus, il governo Draghi – scrive il Corriere – studia le misure per cercare di tenere sottollo la curva epidemiologica di nuovo in salita. La strategia sembra escludere al momento il lockdown, come chiede Walter Ricciardi (consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza), puntando invece su interventi mirati con chiusure locali d’intesa con l’esecutivo. In vista della scadenza del Dpcm in vigore, prevista per il 5 marzo, dovrà essere il presidente del Consiglio Mario Draghi a decidere se utilizzare lo stesso metodo di Conte, oppure procedere per decreto lasciando ai ministri il potere di ordinanza su ...

