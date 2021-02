Torrecuso | un carro di carnevale per ricordare Nicola | “Ci manchi bocconcí”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Una vita spezzata troppo presto in una giornata che gli avrebbe dovuto regalare solo la fatica del lavoro svolto. E invece il destino aveva in serbo per lui altro finale, ben più tragico. Una tragedia, non c’è altro modo per definire quanto accaduto adopo l’incidente che gli ha tolto la vita. Un dolore grande ma il ricordo non è mai andato via, il pregio di chi è sempre stato capace di farsi amare dalla proprio gente e dagli amici. I ragazzi del Forum Giovanigli hanno reso onore con un gesto stupendo: la nascita di una mascherasca col suo nomignolo: Bocconcino. “Caro,tutti noi vorremmo dirti così tante cose che è sempre difficile formularle in un pensiero. Ognuno di noi ha come un gomitolo di emozioni che è non è semplice ...