“Ti prego Chiara, non farlo”. L’Eredità, la campionessa sbaglia la ‘Ghigliottina’ e Flavio Insinna non si trattiene (Di martedì 16 febbraio 2021) Continua il successo de L’Eredità, il programma preserale condotto da Flavio Insinna, che quasi quotidianamente si assesta a uno share che oscilla fra il 26 e il 27%, con cifre astronomiche mai toccate dai suoi predecessori Carlo Conti e l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. La scelta dell’ex Dg di Rai1 Mario Orfeo di affidare la trasmissione al presentatore romano continua a dimostrarsi più vincente che mai. Una scelta che premia da Rai; il trionfatore assoluto dello slot è sempre Flavio a distaccare nettamente i rivali in onda sulla concorrente Mediaset. Il format vincente va in onda sulla rete ammiraglia dal 2002, vanta ormai 4400 puntate ed è il quiz più longevo della televisione italiana. Sette concorrenti si sfidano in diverse prove a eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Continua il successo de, il programma preserale condotto da, che quasi quotidianamente si assesta a uno share che oscilla fra il 26 e il 27%, con cifre astronomiche mai toccate dai suoi predecessori Carlo Conti e l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. La scelta dell’ex Dg di Rai1 Mario Orfeo di affidare la trasmissione al presentatore romano continua a dimostrarsi più vincente che mai. Una scelta che premia da Rai; il trionfatore assoluto dello slot è semprea distaccare nettamente i rivali in onda sulla concorrente Mediaset. Il format vincente va in onda sulla rete ammiraglia dal 2002, vanta ormai 4400 puntate ed è il quiz più longevo della televisione italiana. Sette concorrenti si sfidano in diverse prove a eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile ...

CamMarrymepls : non io che piango immaginandomi il figlio di Fedez e chiara ferragni che gioca con il figlio di louis e il nipote d… - marcotrocu : @StefanoCeccanti @AntFuniciello @giotoni @PietroIchino Prof. , la prego, quello che scrisse che “Chiara Appendino è… - Chiara_872 : RT @bonny1290: Stefania l'altro giorno parlando della finale ha detto che le piacerebbe molto finire questo percorso con Tommaso quindi vi… - big_chiara : RT @cateobrien_: vi pregooo?? (si per la seconda volta perché la prima si è rotta rip) vi prego so che è tutto troppo però ci tengo un sacco… - Chiara_Tomma : @grande_flagello Insegnatemi come si fa vi prego, istruitemi -