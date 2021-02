Roma, in fuga con lo scooter rubato: non si ferma all’alt ma si schianta contro un muro. Poi aggredisce i poliziotti (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, 15 febbraio, gli agenti di Polizia di Stato della Sezione Volanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo a bordo di un ciclomotore il quale, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi velocemente. La fuga e lo schianto Durante la fuga, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muretto e cadendo a terra. Tuttavia la caduta non lo ha fatto desistere e, rialzatosi ha iniziato a scappare a piedi. Inseguito dai poliziotti, è stato fermato subito dopo. Identificato per L.W., italiano di 47 anni, con precedenti di polizia, ha iniziato a sferrare calci e pugni contro gli operatori ma, con l’ausilio degli agenti del IV Distretto San Basilio e della Sezione Volanti, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, 15 febbraio, gli agenti di Polizia di Stato della Sezione Volanti, nel corso di un servizio dillo del territorio, hanno notato un uomo a bordo di un ciclomotore il quale, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi velocemente. Lae lo schianto Durante la, ha perso illlo del mezzondosiun muretto e cadendo a terra. Tuttavia la caduta non lo ha fatto desistere e, rialzatosi ha iniziato a scappare a piedi. Inseguito dai, è statoto subito dopo. Identificato per L.W., italiano di 47 anni, con precedenti di polizia, ha iniziato a sferrare calci e pugnigli operatori ma, con l’ausilio degli agenti del IV Distretto San Basilio e della Sezione Volanti, è ...

