Roma, 70 pasti completi per i più bisognosi: l’iniziativa del Mc Donald’s del San Paolo (Di martedì 16 febbraio 2021) L’emergenza Coronavirus e il grande freddo di questi giorni sta mettendo a dura prova tanti bisognosi di Roma (e non). In molti, forse in troppi, hanno difficoltà nel trovare riparo e qualcosa da mettere sotto i denti. Tante famiglie richiedono aiuto e si rivolgono a diversi centri, comunità e luoghi d’accoglienza. Un gesto tangibile arriva dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con il McDonald’s di San Paolo. l’iniziativa è partita ieri e si protrarrà fino alla fine di marzo: ogni settimana saranno donati 70 pasti completi alle persone bisognose del quartiere di San Paolo. E’ un piccolo gesto che vorrebbe protrarsi verso qualcosa di molto più grande. Leggi anche: Roma, il ristorante è chiuso ma… non per il giudice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) L’emergenza Coronavirus e il grande freddo di questi giorni sta mettendo a dura prova tantidi(e non). In molti, forse in troppi, hanno difficoltà nel trovare riparo e qualcosa da mettere sotto i denti. Tante famiglie richiedono aiuto e si rivolgono a diversi centri, comunità e luoghi d’accoglienza. Un gesto tangibile arriva dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con il Mcdi Sanè partita ieri e si protrarrà fino alla fine di marzo: ogni settimana saranno donati 70alle persone bisognose del quartiere di San. E’ un piccolo gesto che vorrebbe protrarsi verso qualcosa di molto più grande. Leggi anche:, il ristorante è chiuso ma… non per il giudice ...

CorriereCitta : Roma, 70 pasti completi per i più bisognosi: l’iniziativa del Mc Donald’s del San Paolo - angela_massi : RT @paolinab: Sabato a Roma alla Taverna Curdo-Meticcia di via Casilina 607 verranno consegnati per l'asporto 100 pasti per sostenere le sp… - paolinab : Sabato a Roma alla Taverna Curdo-Meticcia di via Casilina 607 verranno consegnati per l'asporto 100 pasti per soste… - Hibbing59 : @rep_roma Io mi chiedo perché la gente si affidi a queste società andatevi a ritirare i pasti da voi. - Binario95 : RT @Roma: ??? #PianoFreddo, potenziati sostegno e accoglienza per persone #senzadimora. Oltre 1300 i posti disponibili in strutture accoglie… -