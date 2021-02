Rocco Casalino riparte dai talk | «Il Gf marchio indelebile Mi stanno arrivando offerte dalla tv»

(Di martedì 16 febbraio 2021)Da portavoce di Giuseppe Conte a megafono di se stesso.ha cambiato ruolo (oltre che prospettiva): dopo l’esperienza a Palazzo Chigi, conclusasi nei giorni scorsi, l’ex funzionario di governo è riapparso sulle scene, stavolta da protagonista. Scegliendo – ancora una volta – la tv. Con un libro autobiografico in uscita, l’ex spin doctor presidenziale è infatti apparso in dueshow differenti nella medesima serata, quasi a voler massimizzare il risultato., ieri sera, è andato prima ad Otto e Mezzo di Lilli Gruber, poi da Nicola Porro, a Quarta Repubblica. La7 e Mediaset. Sulla rete terzopolista, il portavoce dell’ex premier è apparso emozionato e a tratti sulla difensiva, pronto a rivendicare il buon operato dell’«Avvocato del popolo». ...

HuffPostItalia : Rocco Casalino: 'Con Conte alle elezioni si farebbero cose incredibili' - OttoemezzoTW : #ottoemezzo Rocco #Casalino, il portavoce. Con @roccocasalino, @AndreaScanzi del @fattoquotidiano e… - La7tv : #ottoemezzo Rocco Casalino: 'Il dualismo tra Conte e Di Maio è stato sempre alimentato non so da chi. Luigi Di Maio… - MoonCat35355453 : RT @Moonlightshad1: Rocco Casalino è una persona molto migliore di tutti quelli che lo hanno criticato ma più che altro insultato. Ma molto… - emiliofederico1 : @GuidoCrosetto @CarloCalenda @annamasera Proporrei al simpatico Ricciardi un portavoce di peso Rocco Casalino! Conrispetto -

In promozione per il libro appena pubblicato,(portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte), ospite di Lilli Gruber e poi di Nicola Porro, era il personaggio chiave di giornata. Ma c'era in primo piano anche Christiane Filangieri, che ..."Il suo silenzio rischia di dare spazio ai leader dei vari partiti", dice l'ex portavoce di ...È già pronto a tornare in pista, Rocco Casalino , ex potentissimo portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte. Le offerte sul tavolo ...Da portavoce di Giuseppe Conte a megafono di se stesso. Rocco Casalino ha cambiato ruolo (oltre che prospettiva): dopo l’esperienza a Palazzo Chigi, conclusasi nei giorni scorsi, l’ex funzionario di g ...