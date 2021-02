Recovery Fund, è una pia illusione pensare che con Draghi sarà tutto facile e indolore (Di martedì 16 febbraio 2021) Nelle mani del nuovo governo c’è una potenza di fuoco mai vista. Tanto denaro a disposizione da poter spendere. Il Recovery Fund consta di 750 miliardi di euro da distribuire ai paesi membri (cui si aggiungeranno i fondi del bilancio Ue 2021-2027 pari a circa 1.100 miliardi di euro). Una cifra che semplicemente non ha precedenti nella storia dell’Ue. Tanto più che per reperire i 750 miliardi verrà fatta una emissione comune di bond. Non a caso (e con una punta di orgoglio) la Commissione chiama l’intera iniziativa “Next generation EU”. Affinché sul mercato questi bond risultino appetibili (titoli ‘tripla A’ sui quali pagare bassissimi tassi di interesse) il bilancio Ue viene usato a garanzia dell’emissione. Ma dato che il bilancio è piuttosto esiguo (pari a circa l’1% del Pil europeo) e non ritenuto ‘congruo’ rispetto a una emissione (e relativo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Nelle mani del nuovo governo c’è una potenza di fuoco mai vista. Tanto denaro a disposizione da poter spendere. Ilconsta di 750 miliardi di euro da distribuire ai paesi membri (cui si aggiungeranno i fondi del bilancio Ue 2021-2027 pari a circa 1.100 miliardi di euro). Una cifra che semplicemente non ha precedenti nella storia dell’Ue. Tanto più che per reperire i 750 miliardi verrà fatta una emissione comune di bond. Non a caso (e con una punta di orgoglio) la Commissione chiama l’intera iniziativa “Next generation EU”. Affinché sul mercato questi bond risultino appetibili (titoli ‘tripla A’ sui quali pagare bassissimi tassi di interesse) il bilancio Ue viene usato a garanzia dell’emissione. Ma dato che il bilancio è piuttosto esiguo (pari a circa l’1% del Pil europeo) e non ritenuto ‘congruo’ rispetto a una emissione (e relativo ...

borghi_claudio : @Debora98398253 @massimogara Sarebbe stato così in ogni caso... questo governo durerà il tempo di mandare a leuropa… - borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - berlusconi : Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutar… - Gilauax : RT @joem5s: Garavaglia contro Speranza, Salvini contro Lamorgese, Brunetta contro lo Smart Working, Ministro Bianchi: 'tutti a 'squola!', D… - fpav : #RecoveryFund: 10 progetti concreti e immediatamente applicabili. Il White Paper di TT4R - @startup_italia -