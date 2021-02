Precompilata Iva 2021 | cos’è | come funziona | a cosa serve | novità

Leggi su leggioggi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Parte in via sperimentale laIva, relativa alle operazioni che sono effettuate a partire dal primo gennaio di quest’anno. Allo scopo verrà istituito dall’Agenzia delle Entrate un programma di assistenza online sul sito istituzionale all’interno delle aree riservate dei contribuenti. Utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle operazioni transfrontaliere e dai corrispettivi telematici, l’Agenzia sarà in grado di predisporre in automatico le bozze dei registri delle fatture emesse e ricevute, e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva (LIPE). La dichiarazione Ivasarà così predisposta grazie ai dati raccolti con la fatturazione elettronica, con i corrispettivi telematici e con i dati delle operazioni transfrontaliere che vengono inviate telematicamente. Per le operazioni ...