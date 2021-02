Parma, rivoluzione offensiva in attesa di Pellè: la strategia di D’Aversa (Di martedì 16 febbraio 2021) L’attacco del Parma continua a non convincere: pochi gol e una situazione in classifica sempre più complicata. I ducali aspettano il ritorno in campo di Pellè, non ancora al meglio L’attacco del Parma ripartirà dal ritorno di Pellè in vista delle prossime settimane. Il centravanti tornerà a disposizione nelle prossime settimane dopo aver ritrovato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 febbraio 2021) L’attacco delcontinua a non convincere: pochi gol e una situazione in classifica sempre più complicata. I ducali aspettano il ritorno in campo di, non ancora al meglio L’attacco delripartirà dal ritorno diin vista delle prossime settimane. Il centravanti tornerà a disposizione nelle prossime settimane dopo aver ritrovato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

lucailenia04 : Chiudete gli occhi e pensate se la partita di ieri sera l’avesse persa Gattuso come i pareggi contro Parma Verona G… - rep_parma : Parma, orari dei bus in tempo reale sul telefono. Tep: 'Rivoluzione per i passeggeri' [aggiornamento delle 14:37] - rep_parma : Parma, orari dei bus in tempo reale sul telefono. Tep: 'Rivoluzione per i passeggeri' [aggiornamento delle 14:10] - julien170905 : Abbiamo giocato da provinciale col Parma ed abbiamo vinto a stento. In casa con l'Atalanta abbiamo fatto lo stesso… - Anasazisnc : Anasazi si prepara al nuovo anno con una piccola rivoluzione interna. Diamo il benvenuto nel team a Erica, Social M… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma rivoluzione Via ai seminari "Donne e Diritti"

Occorre una rivoluzione culturale da compiere insieme: occorre impegnarsi nel presente per creare ...del Cug di Ateneo insieme al Centro interdipartimentale di Ricerca sociale dell'Università di Parma, ...

Eterna Lancia Ypsilon: per lei il tempo non passa mai

Quale che sia il futuro a medio lungo termine, nei piani di Stellantis, di un'auto nata in era analogica e perfettamente a suo agio anche in piena rivoluzione digitale, Ypsilon se ne andrà comunque a ...

Parma, rivoluzione offensiva in attesa di Pellè: la strategia di D’Aversa SerieANews H Verona-Parma 2-1: gli scaligeri tornano a vincere

L’Hellas torna a vincere e lo fa in maniera convincente. I ducali partono meglio e trovano il vantaggio con Kucka al 7'. L’Hellas reagisce e trova il pareggio con un autogol propiziato da Dimarco. Nel ...

SERIE B, PESCARA: RIVOLUZIONE DELFINO PER LA SALVEZZA

Buio pesto in casa Pescara. Le ultime prestazioni del Delfino in campionato hanno restituito una squadra di nuovo svuotata, quasi svogliata, molto somigliante a quella che ha cominciato nel peggiore d ...

Occorre unaculturale da compiere insieme: occorre impegnarsi nel presente per creare ...del Cug di Ateneo insieme al Centro interdipartimentale di Ricerca sociale dell'Università di, ...Quale che sia il futuro a medio lungo termine, nei piani di Stellantis, di un'auto nata in era analogica e perfettamente a suo agio anche in pienadigitale, Ypsilon se ne andrà comunque a ...L’Hellas torna a vincere e lo fa in maniera convincente. I ducali partono meglio e trovano il vantaggio con Kucka al 7'. L’Hellas reagisce e trova il pareggio con un autogol propiziato da Dimarco. Nel ...Buio pesto in casa Pescara. Le ultime prestazioni del Delfino in campionato hanno restituito una squadra di nuovo svuotata, quasi svogliata, molto somigliante a quella che ha cominciato nel peggiore d ...