"Non ce la puoi fare". Clamoroso, Maria De Filippi smaschera il "truffatore" in studio: il tizio fa una brutta fine (Di martedì 16 febbraio 2021) Anche per Maria De Filippi, ogni tanto, la misura è colma. E quest'ultima si è riempita nella puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5 ieri, lunedì 15 febbraio, quando la padrona di casa ha detto chiaro e tondo di essersi stufata. La ragione? Un "corteggiatore sospetto", insomma uno che sarebbe davanti alle telecamere soltanto per se stesso e non per Gemma Galgani, come in teoria dovrebbe essere. Un'accusa, per inciso, rilanciata nei confronti del corteggiatore dalla stessa Gemma. Il corteggiatore nel mirino è Maurizio G. I sospetti si fondano su due elementi: la delusione di lui per non averle dato un regalo (sponsorizzato?, sospetta davidemaggio.it) in puntata e il fatto che la ha tenuta a debita distanza nel corso dell'appuntamento della sera precedente, "manco avessi le pulci", ha infatti commentato scorata la Galgani. Anche Tina ...

