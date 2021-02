‘Ndrangheta a Roma: «Capitale ‘ambita’ dalle mafie», spaccio ma anche riciclaggio di denaro sporco. Tutti i dettagli sull’operazione chiusa stamattina (Di martedì 16 febbraio 2021) Le mani della ‘Ndrangheta sullo spaccio (e non solo) nella Capitale. Sono stati resi noti dall’Arma dei Carabinieri i dettagli della maxi operazione che ha portato all’arresto stamani di 33 persone. Un blitz scattato all’alba nelle province di Roma, Reggio Calabria (RC), Venezia (VE) e Grosseto (GR): sulle persone indagate pesano le accuse, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi. ‘Ndrangheta a Roma: le indagini Il provvedimento cautelare si basa sulle risultanze acquisite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Via in Selci nell’ambito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Le mani dellasullo(e non solo) nella. Sono stati resi noti dall’Arma dei Carabinieri idella maxi operazione che ha portato all’arresto stamani di 33 persone. Un blitz scattato all’alba nelle province di, Reggio Calabria (RC), Venezia (VE) e Grosseto (GR): sulle persone indagate pesano le accuse, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi.: le indagini Il provvedimento cautelare si basa sulle risultanze acquisite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Via in Selci nell’ambito ...

repubblica : 'Ndrangheta a Roma, 33 arresti per traffico internazionale di droga: 'Uomini vicini alla 'ndrina Alvaro di Sinopoli' - zazoomblog : ‘Ndrangheta a Roma: «Capitale ‘ambita’ dalle mafie» spaccio ma anche riciclaggio di denaro sporco. Tutti i dettagli… - infoitinterno : Roma, droga e 'ndrangheta: 33 arresti in quattro regioni - CorriereCitta : ‘Ndrangheta a Roma: «Capitale ‘ambita’ dalle mafie», spaccio ma anche riciclaggio di denaro sporco. Tutti i dettagl… - infoitinterno : ‘Ndrangheta, è una giornata storica: 3 maxi operazioni in corso, oltre 80 arresti tra Reggio, Cosenza e Roma. Ci so… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta Roma Pisa, incidente con l'auto: Marco muore nel giorno del compleanno. Sui social gli ultimi istanti di vita Il Messaggero