Napoli, Manolas come Mertens: vola in Grecia per la riabilitazione

Kostas Manolas ha lasciato Napoli per volare in Grecia. Seguirà un programma di riabilitazione concordato con il Napoli Seguendo l'esempio di Dries Mertes, Kostas Manolas ha lasciato Napoli per volare in Grecia ed effettuare lavoro di riabilitazione dopo l'infortunio alla caviglia patito nella sfida con il Genoa. Secondo quanto riferito da Corriere del Mezzogiorno, il difensore greco seguirà un programma di riabilitazione concordato con lo staff medico del Napoli.

