Mileti assolta in appello per la morte di Attilio Manca: "Il fatto non sussiste" (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - La terza sezione penale della corte d'appello di Roma ha assolto, "perché il fatto non sussiste", Monica Mileti, la donna coinvolta a Viterbo nell'inchiesta sulla morte di Attilio Manca, l'urologo originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) che, secondo alcuni pentiti di mafia, operò alla prostata in Francia l'allora boss latitante Bernardo Provenzano. Mileti fu condannata in abbreviato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la cessione dell'eroina che avrebbe ucciso Manca per overdose il 12 febbraio del 2004 nella sua casa a Viterbo mentre fu prosciolta, per avvenuta prescrizione, dall'accusa di morte come conseguenza di altro reato. L'avvocato Cesare Placanica, difensore dell'imputata, si è sempre battuto ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - La terza sezione penale della corte d'di Roma ha assolto, "perché ilnon", Monica, la donna coinvolta a Viterbo nell'inchiesta sulladi, l'urologo originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) che, secondo alcuni pentiti di mafia, operò alla prostata in Francia l'allora boss latitante Bernardo Provenzano.fu condannata in abbreviato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per la cessione dell'eroina che avrebbe uccisoper overdose il 12 febbraio del 2004 nella sua casa a Viterbo mentre fu prosciolta, per avvenuta prescrizione, dall'accusa dicome conseguenza di altro reato. L'avvocato Cesare Placanica, difensore dell'imputata, si è sempre battuto ...

