Lo yoga è sempre più di moda! (Di martedì 16 febbraio 2021) Praticarlo fa bene a spirito e corpo. Aiuta la concentrazione, sviluppa flessibilità, equilibrio e coordinazione dei movimenti. Amato da star e top manager, praticato da chi fa meditazione, oggi lo yoga, anche a causa della situazione che stiamo vivendo, è tra le attività più gettonate. Può essere praticato comodamente da casa conciliando attività fisica e distanziamento sociale, inoltre sono infinite le possibilità di apprendere nuove tecniche con corsi online, masterclass, video su youtube e app dedicate. yoga Kundalini, yoga Iyengar, Power yoga, yoga Nidra e tanti altri metodi per tutti i gusti, per chi ama un approccio più dolce e per chi cerca una pratica dinamica. Respirare, meditare, rimettersi in sintonia con sé stessi, richiede libertà nei movimenti e un abbigliamento semplice e comodo.

Ultime Notizie dalla rete : yoga sempre Eye Yoga: la ginnastica per gli occhi antifatica e antirughe

Teniamo la posizione per tre respiri, poi torniamo a distendere le braccia, sempre fissando i ... secondo la filosofia yoga, anche i brutti pensieri. EFFETTO ANTIRUGHE - Appoggiamo le mani sulle tempie,...

... del "che cosa mi succederà?", vi farà fare solo mezzi passi nella vita, esitando sempre e non ... Sarà lo stesso Sadhguru a condurvi tra i potenti strumenti dell antica scienza dello yoga, con il ...

In questa intervista Megan si riferiva al metodo Pilates inventato da Sebastein Lagree. Si tratta di una serie di esercizi che interessano tutti i muscoli del corpo. Si eseguono c ...

Eye Yoga: la ginnastica per gli occhi antifatica e antirughe

CHE COS’È L’EYE YOGA – Lo yoga per gli occhi è un complesso di esercizi che coinvolge la muscolatura oculare e del viso: un allenamento delicato ma costante può giovare molto al benessere visivo, sopr ...

