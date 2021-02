Linfoma a grandi cellule B: Car-T efficaci a 4 anni (Di martedì 16 febbraio 2021) Linfoma a grandi cellule B, con le CAR-T axi-cel efficacia mantenuta a 4 anni secondo i dati di follow-up a 4 anni dello studio registrativo ZUMA-1 Il trattamento con una singola infusione delle cellule CAR-T axicabtagene ciloleucel (axi-cel) in pazienti adulti con Linfoma a grandi cellule B recidivante/refrattario mantiene la sua efficacia nel tempo, garantendo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 febbraio 2021)B, con le CAR-T axi-cela mantenuta a 4secondo i dati di follow-up a 4dello studio registrativo ZUMA-1 Il trattamento con una singola infusione delleCAR-T axicabtagene ciloleucel (axi-cel) in pazienti adulti conB recidivante/refrattario mantiene la suaa nel tempo, garantendo… L'articolo Corriere Nazionale.

