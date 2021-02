Il Pg di Napoli Maresca: Le mafie preparano un attacco formidabile per intercettare miliardi di euro (Di martedì 16 febbraio 2021) “Bisogna prepararsi anche sul fronte tecnico a fronteggiare l’attacco formidabile che le mafie sferreranno al nostro sistema. La crisi economica e sociale e quello che verrà in termini di investimenti e della necessità di utilizzare fondi perché il Paese riparta rappresentano il terreno di coltura delle mafie, cioè un luogo e un momento in cui le mafie affileranno le armi per prepararsi rispetto a un’occasione unica, cioè quella di intercettare milioni, forse addirittura miliardi di euro che arriveranno nel nostro Paese”. Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Napoli Catello Maresca, intervenuto in conferenza stampa alla Camera dei Deputati per la presentazione del volume “Codice antimafia”, curato insieme ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) “Bisogna prepararsi anche sul fronte tecnico a fronteggiare l’che lesferreranno al nostro sistema. La crisi economica e sociale e quello che verrà in termini di investimenti e della necessità di utilizzare fondi perché il Paese riparta rappresentano il terreno di coltura delle, cioè un luogo e un momento in cui leaffileranno le armi per prepararsi rispetto a un’occasione unica, cioè quella dimilioni, forse addiritturadiche arriveranno nel nostro Paese”. Lo ha detto il sostituto procuratore generale diCatello, intervenuto in conferenza stampa alla Camera dei Deputati per la presentazione del volume “Codice antimafia”, curato insieme ...

FedericoAuriem1 : Qualcuno mi spiega, senza fare polemiche, la scelta di #Bassolino del #PD di #Napoli? Perché francamente non vedo u… - hashtag24news1 : 'Su Fratelli d'Italia ribadisco il rispetto per la scelta di Giorgia Meloni, che stimo, ma credo sia un errore: nel… - maresca_aurora : RT @R1VERXR0AD: Enrico Stili -Napoletano -patriottico -fan sfegatato di Gigi D’alessio -aiuta a portare la spesa ai vecchietti -scrive can… - stefanoruggier4 : RT @ilriformista: 'Serve una svolta'. L'ex sindaco e governatore apre la corsa per il dopo @demagistris - Agenpress : Napoli, Laboccetta: 'Maresca faccia come Bassolino, scenda in campo subito” -