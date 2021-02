"Holly e Benji" a processo: l'accusa di machismo al cartone giapponese (Di martedì 16 febbraio 2021) Il gesto di Julian Ross verso la sua manager è finito al centro di una diatriba giudiziaria: l'accusa contro "Holly e Benji" Holly e Benji accusato di sessismo: l’anime cult finisce in tribunale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 febbraio 2021) Il gesto di Julian Ross verso la sua manager è finito al centro di una diatriba giudiziaria: l'contro "to di sessismo: l’anime cult finisce in tribunale su Notizie.it.

MediasetTgcom24 : 'Holly e Benji' finisce in tribunale in Cile: accusato di sessismo per uno schiaffo #hollyebenji… - FilippoBuono : RT @MediasetTgcom24: 'Holly e Benji' finisce in tribunale in Cile: accusato di sessismo per uno schiaffo #hollyebenji - _i_n_d_i_o_ : RT @MediasetTgcom24: 'Holly e Benji' finisce in tribunale in Cile: accusato di sessismo per uno schiaffo #hollyebenji - n_cate : RT @MediasetTgcom24: 'Holly e Benji' finisce in tribunale in Cile: accusato di sessismo per uno schiaffo #hollyebenji - DavideRomano96 : RT @MediasetTgcom24: 'Holly e Benji' finisce in tribunale in Cile: accusato di sessismo per uno schiaffo #hollyebenji -