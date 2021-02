Gravina: «No alla Superlega, serve più qualità in Serie A» (Di martedì 16 febbraio 2021) Gabriele Gravina, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha discusso sull’ipotesi della Superlega e sulle prospettive del calcio italiano. Il presidente FIGC è categorico. “Superlega? Sono assolutamente contrario. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati”. Decisamente più miti i toni nei confronti della Super Champions, che “deve essere un fattore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) Gabriele, in una lunga intervistaGazzetta dello Sport, ha discusso sull’ipotesi dellae sulle prospettive del calcio italiano. Il presidente FIGC è categorico. “? Sono assolutamente contrario. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati”. Decisamente più miti i toni nei confronti della Super Champions, che “deve essere un fattore L'articolo

