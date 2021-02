Fratoianni spiega il No a Draghi | ' È un Governo politico della destra peggiore | per noi non c' è spazio'

(Di martedì 16 febbraio 2021) In un'intervista a Il Manifesto, il Portavoce di Sinistra Italiana Nicolahato le ragioni del suo voto contrario al: "Questa operazione non ci convince affatto. Non ...

Il Fatto Quotidiano

Io credo invece - conclude- che serva una sinistra in grado di non lasciare il monopolio del dissenso alla destra regressiva di Meloni"....l'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana abbia approvato la relazione del segretario, ... Quindi -- oggi la prima responsabilità che ha la sinistra è quella di quell'alleanza ...Domani alle 10.00 in Senato il discorso programmatico di Draghi mentre si lavora alle nomine dei sottosegretari ...Il portavoce di Sinistra Italiana: "Contro Conte è stato perpetrato un omicidio politico a freddo, non per la sua presunta inadeguatezza, ma per un disegno".