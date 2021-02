Firenze, marocchini armati di rasoio e cacciavite rapinano senzatetto (Di martedì 16 febbraio 2021) Firenze, 16 gen – Scene da Arancia Meccanica nella notte di San Valentino fuori dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. Almeno tre marocchini, armati di rasoi e cacciavite, hanno aggredito alcuni senzatetto per rapinarli dei loro (pochi) averi. A dare l’allarme segnalando l’accaduto alle forze di polizia è stato l’ospedale di Santa Maria Nuova, dove alle 5 di mattina circa si era recata una delle vittime delle aggressioni. L’uomo, un 50enne italiano senza fissa dimora, è stato prima spintonato dai rapinatori e poi colpito ripetutamente con un rasoio, riportando ferite alla nuca e a una mano giudicate guaribili in 10 giorni. Nel corso dell’aggressione gli immigrati sono riusciti a sottrarre all’uomo portafogli e cellulare. Fermati due ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 febbraio 2021), 16 gen – Scene da Arancia Meccanica nella notte di San Valentino fuori dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a. Almeno tredi rasoi e, hanno aggredito alcuniper rapinarli dei loro (pochi) averi. A dare l’allarme segnalando l’accaduto alle forze di polizia è stato l’ospedale di Santa Maria Nuova, dove alle 5 di mattina circa si era recata una delle vittime delle aggressioni. L’uomo, un 50enne italiano senza fissa dimora, è stato prima spintonato dai rapinatori e poi colpito ripetutamente con un, riportando ferite alla nuca e a una mano giudicate guaribili in 10 giorni. Nel corso dell’aggressione gli immigrati sono riusciti a sottrarre all’uomo portafogli e cellulare. Fermati due ...

Nel freddo inclemente della notte di San Valentino due malviventi hanno deciso di destare dal sonno dei senzatetto e derubarli.

