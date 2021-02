Dall' Ossezia con furore | il carneade Karatsev in semifinale a Melbourne

Ultime Notizie dalla rete : Dall Ossezia

AGI - Agenzia Italia

con furore, il carneade Karatsev in semifinale a ...... ma con l'inadeguatezza di chi, da una parte e'altra, avrebbe dovuto cercare soluzioni e non ... i "conflitti congelati" che in Abkhazia, in Transnistria, nel Donbass, indel Sud e in altri ...AGI - Prosegue la cavalcata di Arslan Karatsev agli Australian Open. Il russo, numero 114 del mondo, è il primo giocatore ad approdare alle semifinali al suo debutto nel tabellone principale di un tor ...La presidente in esercizio dell'Osce e ministra degli Esteri svedese Ann Linde, ha incontrato l'omologo georgiano, David Zalkaliani, e ...