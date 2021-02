Dall' Ossezia con furore | il carneade Karatsev in semifinale a Melbourne

(Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Prosegue la cavalcata di Arslan Karatsev agli Australian Open. Il russo, numero 114 del mondo, è il primo giocatore ad approdare alle semifinali al suo debutto nel tabellone principale di un torneo Slam. Karatsev ha battuto in quattro set il bulgaro Grigor Dimitrov, 18esima testa di serie, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. Ad aiutarlo è stato un infortunio alla schiena che ha penalizzato il bulgaro. InKaratsev affronterà il vincitore della sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. I precedenti Prima di Karatsev, solo quattro tennisti erano riusciti ad approdare ine qualificazioni: John McEnroe a Wimbledon 1977, Bob Giltinian all'Australian Open 1977, Filip Dewulf al Roland Garros 1997 e Vladimir Voltchkov a Wimbledon nel 2000. Aslan peraltro è il primo tennista nell'era Open capace di ...

