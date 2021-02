Crisanti: 'Variante inglese a breve al 70%'/ 'Zaia? Disgustoso se compra vaccini' (Di martedì 16 febbraio 2021) Il microbiologo e professore dell'università di Padova, Andrea Crisanti , ha rilasciato stamane un'intervista al quotidiano Il Mattino di Padova, in cui ha commentato la decisione del governatore veneto Luca Zaia, di muoversi in autonomia per acquistare dosi di vaccino sul mercato parallelo. Dura la presa di ... Leggi su ilsussidiario (Di martedì 16 febbraio 2021) Il microbiologo e professore dell'università di Padova, Andrea, ha rilasciato stamane un'intervista al quotidiano Il Mattino di Padova, in cui ha commentato la decisione del governatore veneto Luca, di muoversi in autonomia per acquistare dosi di vaccino sul mercato parallelo. Dura la presa di ...

agorarai : 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60%… - Adnkronos : Il virologo: 'Variante inglese si diffonderà' - ilmister_X : RT @agorarai: 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60% con le con… - ediemilia : RT @agorarai: 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60% con le con… - lusy22952548 : RT @agorarai: 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60% con le con… -