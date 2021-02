Covid: Salvini, 'correre con vaccini, ma se Arcuri garantisce come con Ilva e scuola...' (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Il piano vaccinale deve correre e invece sta camminano. Non capisco se l'errore è a Bruxelles o a Roma. Ho sentito Zaia che sta provvedendo di suo, altrimenti non ne usciamo". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital. "Dovrebbe garantire Arcuri, ma se garantisce i vaccini come le scuole e l'Ilva, aiutarlo è un dovere. Cambiarlo? Draghi saprà fare le sue scelte, io mi sto occupando di lavoro", ha aggiunto il leader della Lega. "Uno che prepara il bando per i capannoni per i vaccini mentre mancano i vaccini è come uno che fa la casa e parte dal caminetto, qualcosa non gira", ha poi aggiunto Salvini parlando di Arcuri. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Il piano vaccinale devee invece sta camminano. Non capisco se l'errore è a Bruxelles o a Roma. Ho sentito Zaia che sta provvedendo di suo, altrimenti non ne usciamo". Lo ha detto Matteoa radio Capital. "Dovrebbe garantire, ma sele scuole e l', aiutarlo è un dovere. Cambiarlo? Draghi saprà fare le sue scelte, io mi sto occupando di lavoro", ha aggiunto il leader della Lega. "Uno che prepara il bando per i capannoni per imentre mancano iuno che fa la casa e parte dal caminetto, qualcosa non gira", ha poi aggiuntoparlando di

