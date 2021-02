Coronavirus | Pregliasco | “Con le mutazioni rischio 3° ondata Lockdown soluzione meno sostenibile perché la rabbia sociale cresce”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Bisogna tenere alta l’attenzionele informazioni che abbiamo finora sulle varianti indicano maggiore contagiosità e mortalità. Dunque le misure vanno rafforzate ma, sebbene ladeltotale sia la più efficace, al momento è anche la, vista “lache”. Fabrizio, virologo dell’Università di Milano, in un’intervista alla Stampa torna sul tema delledel, sulle quali è concentrata l’attenzione dell’Europa, Italia inclusa. “Se fossero confermati i dati dell’ultimo studio britannico della London School che stima undi morte più alto del 58% – spiega– assisteremo ...

...dall'infettivologo Massimo Galli ('è davanti agli occhi di tutti che la faccenda delle Regioni colorate ha funzionato molto poco senza toglierci dal problema') e dal virologo Fabrizio, ...Il parere degli esperti Per Fabrizio, virologo dell'ospedale Galeazzi di Milano, "è ... Guardando a quello che è successo un anno fa con i primi casi dial Nord, è verosimile ...Variante inglese a Pescara. La variante inglese preoccupa Pescara, che ieri ha visto ancora una giornata da record di contagi. Secondo quanto ricostruito dal laboratorio di Geneti ...Lockdown sì, lockdown no, lockdown forse. Il tema riguardante la chiusura del Paese, o di parti di esso, per contrastare la circolazione del Covid-19 torna ...