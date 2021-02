Chelsea, Tuchel su Kovacic: “Se lo chiamassi per un allenamento di notte, verrebbe” (Di martedì 16 febbraio 2021) Mateo Kovacic è tra gli uomini più in forma del nuovo Chelsea targato Tuchel. Il tecnico tedesco è partito benissimo da quando è arrivato a Londra e nel suo centrocampo ha un ruolo chiave il croato che in Italia molti ricordano con la maglia dell’Inter. L’allenatore dei Blues si gode il mediano e ne esalta l’abnegazione in un’intervista: “Cosa penso di Kovacic? Beh, è semplice. Posso dire che lo svegliassi alle 3 del mattino per venire all’allenamento, lui alle 3.15 sarebbe ai campi di Cobham pronto a dare tutto per allenarsi, ascoltarmi e agire. A volte devo anche calmarlo in allenamento per quanto dà sempre il massimo. Voglio gente così, pronta a tutto per la causa. Per me è un piacere avere Kovacic in squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Mateoè tra gli uomini più in forma del nuovotargato. Il tecnico tedesco è partito benissimo da quando è arrivato a Londra e nel suo centrocampo ha un ruolo chiave il croato che in Italia molti ricordano con la maglia dell’Inter. L’allenatore dei Blues si gode il mediano e ne esalta l’abnegazione in un’intervista: “Cosa penso di? Beh, è semplice. Posso dire che lo svegliassi alle 3 del mattino per venire all’, lui alle 3.15 sarebbe ai campi di Cobham pronto a dare tutto per allenarsi, ascoltarmi e agire. A volte devo anche calmarlo inper quanto dà sempre il massimo. Voglio gente così, pronta a tutto per la causa. Per me è un piacere averein squadra”. SportFace.

