Brunetta ha dichiarato «basta smart working» a giugno 2020 | non a febbraio 2021

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il 16su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto di Renato, ministro per la Pubblica amministrazione per il governo Draghi, accompagnata da una sua presunta dichiarazione, pronunciata il 15avrebbe detto: «, i dipendenti pubblici tornino in ufficio». Il riferimento è alle politiche decise dall’ex governo Conte II per incentivare il lavoro da casa nell’ambito delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La dichiarazione diè reale ma risale ae non a. Andiamo con ordine. Come ...