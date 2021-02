Altrove (Di martedì 16 febbraio 2021) Il mondo editoriale e giornalistico è fatto anche di piccoli ghetti, di approcci iper-specialistici e di ambienti che a volte diventano autoreferenziali e autoriferiti. È questo il caso della scrittura gastronomica, ad esempio, un mondo che tiene insieme critica e ricettistica, giornalismo d’inchiesta e lifestyle, saggistica e letteratura di viaggio. In Italia, ma non solo, questo mondo è una specie di bolla, di luogo a sé. «Ah, scrivi di cucina» è la frase che ci sentiamo ripetere noi professionisti del settore, spesso con quel tono che sottintende l’intento di segnare una distanza con chi invece si occupa di tutto il resto, e staziona sul versante generalista, a cui oltretutto si tende ad assegnare uno status superiore. Negli ultimi tempi tuttavia va segnalato uno sforzo sempre più diffuso di abbattere i confini del ghetto gastronomico, per mano di un nutrito gruppo di giovani ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 febbraio 2021) Il mondo editoriale e giornalistico è fatto anche di piccoli ghetti, di approcci iper-specialistici e di ambienti che a volte diventano autoreferenziali e autoriferiti. È questo il caso della scrittura gastronomica, ad esempio, un mondo che tiene insieme critica e ricettistica, giornalismo d’inchiesta e lifestyle, saggistica e letteratura di viaggio. In Italia, ma non solo, questo mondo è una specie di bolla, di luogo a sé. «Ah, scrivi di cucina» è la frase che ci sentiamo ripetere noi professionisti del settore, spesso con quel tono che sottintende l’intento di segnare una distanza con chi invece si occupa di tutto il resto, e staziona sul versante generalista, a cui oltretutto si tende ad assegnare uno status superiore. Negli ultimi tempi tuttavia va segnalato uno sforzo sempre più diffuso di abbattere i confini del ghetto gastronomico, per mano di un nutrito gruppo di giovani ...

borghi_claudio : A @CoffeeBreakLa7 comincia ad apparire un problemino che mi appariva evidente da subito. Se sono tutti al governo e… - FBiasin : L'#Atalanta va in finale di #CoppaItalia e ci riesce soprattutto grazie a un giocatore (#Pessina) che l'anno scorso… - Francesco_Roux : Cosa darei per farmi un weekend altrove - GiuseppaCiadam1 : @LinoGuanciale @antoniomilo1 Lino hai preso tanta acqua come Cagliostro ma siccome lì era morto non ha preso il mal… - Enrico_G_60 : @VenezianoWalter @guarnieribe @Cris25255507 E vai a sintetizzare altrove. -

Ultime Notizie dalla rete : Altrove Rinnovo Donnarumma, il Milan ha fretta - La soluzione per la firma

Non tanto per la volontà di Gigio di provare nuove esperienze altrove, bensì per le richieste come al solito a rialzo del procuratore Mino Raiola , vero e proprio ostacolo della trattativa.

Napoli, Hysaj già pensa al futuro: 'Andrà via per scelta del club'

Che difende anche l'operato di Cristiano Giuntoli a : 'Mi auguro che vada altrove l'anno prossimo, dove forse può esprimersi meglio nel fare il suo lavoro perché è un uomo di grande competenza e una ...

[SINGOLARMENTE] "Altrove" di Giulia Zedda | Più o Meno POP Meteo, il gelo in Italia ha le ore contate: da mercoledì anticipo di primavera

Il gelo in Italia sembra avere le ore contate. La giornata di domani, 16 febbraio 2021, vedrà ancora temperature basse, ma già da mercoledì 17 e nei giorni seguenti ...

Giuffredi su Giuntoli: "Gli consiglio di lasciare Napoli per dimostrare il suo valore"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il procuratore sportivo Mario Giuffredi. “La squadra ha vinto contro la Juve una partita di grande orgoglio, di grande dignità, pe ...

Non tanto per la volontà di Gigio di provare nuove esperienze, bensì per le richieste come al solito a rialzo del procuratore Mino Raiola , vero e proprio ostacolo della trattativa.Che difende anche l'operato di Cristiano Giuntoli a : 'Mi auguro che vadal'anno prossimo, dove forse può esprimersi meglio nel fare il suo lavoro perché è un uomo di grande competenza e una ...Il gelo in Italia sembra avere le ore contate. La giornata di domani, 16 febbraio 2021, vedrà ancora temperature basse, ma già da mercoledì 17 e nei giorni seguenti ...Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il procuratore sportivo Mario Giuffredi. “La squadra ha vinto contro la Juve una partita di grande orgoglio, di grande dignità, pe ...