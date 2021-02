Zingaretti | appello ai ristoratori | tavoli distanziati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma – “Vorrei fare uncon tutto il cuore, ringraziandoli perche’ hanno sofferto molto e hanno resistito in maniera straordinaria, a tutti gli esercizi commerciali della ristorazione, che da qualche giorno hanno riaperto perche’ siamo tornati in zona gialla.” “So che abbiamo sofferto ma ora per favore distanziate i, evitate assembramenti all’interno degli esercizi commerciali, anche nei luoghi esterni e soprattutto quando i clienti si affollano in questi esercizi, anche perche’ dopo tanto tempo viene voglia di farlo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine dell’inaugurazione dell’area vaccinazioni antiCovid all’Auditorium Parco della Musica, a Roma. “So perfettamente che questo ha un costo economico ma noi dobbiamo governare i picchi pandemici o c’e’ un rischio di un ritorno indietro- ...